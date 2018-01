Val di Magra - La comunità religiosa dei padri Carmelitani ha reso noti i programmi 2018 degli esercizi spirituali e dei ritiri che si tengono nel corso dell’anno al monastero della Santa Croce, situato sulle pendici del Monte Caprione, tra Bocca di Magra e Montemarcello. Le iniziative spirituali, la prima delle quali inizia stasera, sono rivolte in parte ai sacerdoti, in parte alle religiose, in parte ai laici. Domani, 14 gennaio, come detto, prende il via il primo dei ritiri predicati per i sacerdoti che, come gli altri che seguiranno, si svolge dalla domenica sera sino al pranzo del venerdì.

Don Andrea Lombardi, della diocesi di Fiesole, terrà le meditazioni sul tema “Lievito di fraternità: presbiteri uomini di pace e di riconciliazione”. I ritiri per laici, aperti a tutti, si terranno l’ultimo sabato del mese, da mattina a sera, sul tema generale “Imparare a pregare”. Il primo sarà quindi il 27 gennaio, predicato da padre Roberto Sangermani, sulla “Vita interiore: rientrare in se stessi”. A marzo, infine, inizieranno i ritiri per le religiose. Per informazioni telefonare al n. 0187.60911 o scrivere a info@monasterosantacroce.it.

SARZANA@CITTADELLASPEZIA.COM

13/01/2018 18:45:41