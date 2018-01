Val di Magra - Ieri sera un 50enne di Ameglia, ha rischiato seriamente di morire in casa dissanguato: a seguito di un lieve malore era infatti caduto inciampando nella vetrata di una porta della sua abitazione, procurandosi una profonda lacerazione al braccio, che non era riuscito poi a tamponare. E’ stata la madre, alla quale, nel corso di una telefonata nel primo pomeriggio, il malcapitato aveva detto di non sentirsi bene, senza però spiegare l’accaduto, a preoccuparsi quando in serata, dopo reiterati tentativi di richiamarlo, il figlio continuava a non rispondere. La donna ha a quel punto chiamato il 112, manifestando i propri timori. L’operatore della centrale della Compagnia Carabinieri di Sarzana tentava a propria volta di contattare l’uomo, una gazzella è corsa a casa della madre ed ha recuperato una copia delle chiavi dell’appartamento del figlio, raggiungendo poi a sirene spiegate l’abitazione. Con quel mazzo di chiavi, i militari sono riusciti ad accedere in casa assieme ai sanitari del 118 ed hanno trovato il ferito intriso del proprio sangue, fuoriuscito copiosamente dal braccio; l’uomo, ormai incapace di muoversi, chiedeva aiuto con una voce ormai flebile e inudibile dall’esterno. L’ambulanza del 118 lo ha quindi trasportato in emergenza all’Ospedale Sant’Andrea della Spezia, dove è stato stabilizzato trattenuto in osservazione. Probabilmente un ritardo nei soccorsi avrebbe potuto essere fatale. Nel frattempo i Carabinieri si sono anche presi cura del cane del malcapitato, che era rimasto accanto a lui a vegliarlo, affidandolo poi temporaneamente ad un veterinario in attesa che possa tornare in compagnia del padrone.

07/01/2018 10:33:40