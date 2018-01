Val di Magra - Non ha fatto in tempo ad affievolirsi il serrato dibattito a tema furti in quel di Ameglia - sostanzialmente scalzato dal tam tam dell'autovelox di Fiumaretta - che di furti si è cominciato a dibattere a Santo Stefano. Alle segnalazioni di furti e di incursioni di ladri - soprattutto a Ponzano - che si sono ricorse sui social e nelle chiacchiere in questi giorni, si è aggiunta anche la polemica politica. A nutrirla, il consigliere comunale di maggioranza Paola Lazzoni, intervenuta portando la voce dell'associazione 'Da Porta Nord alla Brina'.



"Registriamo da più voci del nostro paese e denunciamo con preoccupazione la situazione di allarme furti che sta interessando i cittadini di Santo Stefano - così l'ex assessore -, posto il recente aumento esponenziale del fenomeno dei furti nelle abitazioni e nelle attività commerciali. Siamo consapevoli del fatto che il fenomeno è cresciuto in senso esponenziale nell’intera provincia ma la nostra attenzione, come da vocazione della nostra associazione, è rivolta all’esame ed alla individuazione di possibili soluzioni per il nostro territorio. Ci chiediamo cosa stia facendo il Sindaco per contrastare il fenomeno e riteniamo indispensabile,in primis, che lo stesso si assuma le proprie responsabilità, intraprendendo tutte le azioni utili a mitigarne effetti che rendono vittime non solo i cittadini ma anche le forze dell’ordine presenti sul territorio. Riteniamo che sia urgente che il Sindaco chieda insistentemente la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura al fine di sensibilizzare gli organi competenti a fornire maggiore supporto di forze di polizia soprattutto nelle ore serali e notturne; la preziosa e costante attività dei nostri vigili e dei Carabinieri, sempre presenti sul territorio, da sola non è sufficiente; deve essere sostenuta per rendere l’azione più convinta ed efficace! Parimenti, riteniamo che debba essere intrapresa in maniera visibile ed efficiente l’azione di mitigazione delle condizioni di degrado ed abbandono di porzioni del nostro territorio: non è ulteriormente accettabile che esistano tratti di strada pubblici carenti di illuminazione e sguarniti di sistemi funzionanti di videosorveglianza!".

La Lazzoni e l'associazioni chiedono anche "una seria politica di integrazione del centinaio di migranti presenti a Santo Stefano e di tutti gli extra comunitari che ivi gravitano! I nostri cittadini sono stanchi di vederli ai margini delle strade o concentrarsi in paese nelle serate di punta". E ancora: "La condizione di insicurezza e paura che gravita nei nostri quartieri è intollerabile; promesse a vuoto e soluzioni tampone non servono a nessuno ma occorrono interventi seri e decisivi da parte di tutti gli enti interessati, in forma condivisa; primo dei quali il nostro comune che deve attivarsi per rendere migliori le condizioni di vivibilità. Ci attendiamo che, a breve, il Sindaco si faccia carico di fare squadra con il suo paese sul tema!".



Il sindaco Sisti non sminuisce il tema, ma lo ridimensiona, fornendo un diverso punto di vista rispetto a quello servito dall'avvocato Lazzoni. "E' un periodo in cui vengono segnalati e denunciati alcuni furti in abitazione, è vero, ma non si tratta di una situazione di allarme - spiega a CdS il primo cittadino santostefanese -. Mi interfaccio quotidianamente con i comandanti di Carabinieri e Municipale e anche loro spiegano che non siamo di fronte a una situazione particolare, tant'è che i dati relativi ai furti diminuiscono ogni anno. Certo, questo non vuol dire che sottovalutiamo il fenomeno, anzi. E nel prossimo bilancio proveremo a inserire investimenti per potenziare l'illuminazione pubblica in quelle zone un po' più 'di campagna', ad esempio Via Fola e Via Fonda a Ponzano". Il sindaco Sisti di fatto respinge le tesi di chi sostiene che la ciclopedonale del Canale lunense si stia rivelando un assist - comodo e buio - per i malintenzionati. "Le piste ciclabili non si può pretendere che siano tutte illuminate, la loro fruizione è prevista di giorno. E comunque anche prima alcuni tratti del percorso erano praticabili", continua il sindaco, che rimarca "il continuo lavoro sotterraneo delle forze dell'ordine, sempre impegnate per risalire da singoli episodi a eventuali bande organizzate". Una puntura finale: "Nessuna situazione di allarme, né, ripeto, nessuna intenzione di sottovalutare gli episodi. Certo poi ogni occasione è buona per strumentalizzare, pompare le cose ad hoc e avere gli onori della cronaca".



N.RE

17/01/2018 20:41:40