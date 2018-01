Val di Magra - Da oggi i residenti di Castelnuovo Magra hanno a disposizione un nuovo punto di conferimento dei rifiuti attivo ogni giorno a tutte le ore. Si tratta dell'eco-isola automatizzata installata dall'amministrazione nei piazzale del cimitero dell'Angelo, a pochi metri dall'Aurelia, che offrirà un'ulteriore alternativa di conferimento oltre al tradizionale porta a porta e all'isola ecologica di via Carbone. Col semplice utilizzo della tessera sanitaria sarà infatti possibile depositare carta, cartone, plastica, metalli, vetro, organico, secco, pile esauste, farmaci scaduti e piccoli apparecchi elettronici. “Si tratta di un'integrazione al porta a porta pensata in seguito anche alle segnalazioni dei cittadini – ha spiegato il sindaco Montebello – una “valvola di sfogo” utile in particolare per chi ha le seconde case, quando si accumulano troppi rifiuti, o in situazioni di maltempo nelle quali non è possibile effettuare il servizio porta a porta”. Costata poco più di ventimila euro e posizionata sotto il pannello fotovoltaico – che ne garantirà l'alimentazione elettrica – l'isola sarà costantemente monitorata da una telecamera di sicurezza e utilizzabile solo dai residenti. “La nostra intenzione – ha proseguito il primo cittadino – è quella di valutarne l'utilizzo e la risposta della popolazione per poi ragionare se installarne una anche nel centro storico o in altri punti del comune”. Il macchinario, fra i primi ad essere usati in Liguria, sarà costantemente collegato con Acam e Maris che potranno così intervenire tempestivamente per svuotare i contenitori pieni e garantire così sempre il miglior funzionamento dell'isola.



B.M.

13/01/2018 15:50:02