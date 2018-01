Sarzana - Una vera e propria disavventura questa mattina per un autotreno che trasportava veicoli. Il mezzo pesante, passando sotto il ponte all'inizio di Viale XXV Aprile (tra la rotonda di Villa Ollandini e quella dove si tuffa la Variante), a quanto pare non ha fatto i conti con la sua notevole altezza, determinata dal carico. Così c'è stato l'impatto tra i veicoli caricati sull'autotreno e il ponticello. Un furgone è carambolato a terra ribaltato, riportando inevitabili danni, e altri mezzi caricati al piano di sopra sarebbero rimasti danneggiati dal passaggio. Sul posto vigili del fuoco, impegnati a portare via il mezzo, e Polizia Municipale. La strada per il momento rimane chiusa in entrambi i sensi di marcia.

