Sarzana - Da “pop” come doveva essere, a “flop” come è stato rappresentato dai molti sulle varie pagine Facebook, il passo è stato sicuramente breve ma le polemiche sul Capodanno di Sarzana non si sono fermate con l'arrivo del nuovo anno. Decine anche oggi i commenti e le osservazioni di quanti hanno comparato le immagini di una piazza Verdi gremita alla Spezia per l'esibizione dei Planet Funk con quelle semi deserte del centro storico sarzanese dove non c'erano grandi nomi ma volenterosi dj chiamati da commercianti e operatori del CSSS con cifre ridottissime.

Un paragone impari in partenza però visto che la serata spezzina è costata circa 38 mila euro ed è stata pensata – come già l'anno scorso – con un budget e un evento in grado di richiamare migliaia di persone, mentre già a metà dicembre l'amministrazione sarzanese aveva ribadito di non voler investire tutto sulla notte di San Silvestro ma di voler allargare il discorso ad iniziative più diluite. Su tutte la tanto discussa mostra di Andy Warhol iniziata a novembre e in programma fino a marzo.



Questione di scelte chiare fin dall'inizio e che almeno in termini di immagine e di risposta “social” hanno avuto esiti comprensibilmente ben differenti. Se le presenze in piazza, Matteotti su tutti, sono state sparute o comunque limitate ai rumorosi gruppi di giovani dai petardi facili, lo stesso non si può dire di locali e ristoranti che nella maggior parte dei casi hanno registrato graditi soldout e presenze ben superiori alla media. La prova la si è avuta intorno all'una quando, terminato il fatidico "cenone", in tantissimi si sono riversati in una via Mazzini piena come in un pomeriggio di saldi, oppure nei locali che hanno tirato avanti a lungo, su tutti I Fondachi dove alle 2 si entrava a stento. Se flop è stato all'aperto – ma senza nomi di grido è pressoché impossibile richiamare centinaia di persone – altrettanto non si può dire quindi per chi ha festeggiato nelle tante attività del centro. Un dato che ricalca di fatto anche scelte e strategie – criticabili ma ormai consolidate – fatte in questi anni dall'amministrazione.

“Quella del Capodanno è una notte piena di incognite soprattutto climatiche – fanno sapere sindaco e assessori – per questo abbiamo sempre scelto di investire su altri eventi per non rischiare di buttar via dei soldi. Non si può dire che durante l'anno non siano state fatte iniziative di ogni genere che hanno dato i loro frutti e favorito un ritorno economico per le attività”.

“Sono stato in giro fino alle due di notte – aggiunge il presidente del CSSS Alessandro Ferrarini – e ho visto molte persone. I ristoranti erano tutti pieni, hanno lavorato ottimamente e questo per noi è un buon risultato. Credo che polemiche di questo tipo non servano alla città”.



