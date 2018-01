Sarzana - Il comune di Sarzana, nell’intento di promuovere la importante mostra di Andy Warhol, in corso alla Fortezza Firmafede sino al 5 Marzo prossimo e, contemporaneamente di offrire occasioni per farsi conoscere e valorizzare, invita gli operatori della ristorazione a organizzare una cena a tema. Il Comune metterebbe a disposizione gratuitamente i locali e il personale addetto alla mostra e inoltre un esperto d’arte in grado di intrattenere gli ospiti spiegando le opere e l’arte di Warhol, al termine della cena visita guidata con spiegazioni, riservata esclusivamente agli ospiti della cena e biglietto d’ingresso scontato a solo € 5.00. Le iniziative sarebbero pubblicizzate anche sui diversi siti della mostra, dello IAT, delle Fortezze e del Comune. La stessa cosa, se interessati, potrebbe essere svolta anche dai bar con aperitivo o come si usa dire, oggi, con “apericena” ed, eventualmente, anche da altri operatori del settore alimentare. Chi fosse interessato è invitato a prendere subito contatto con l’assessore alla cultura del comune di Sarzana Nicola Caprioni, per concordare modalità e tempi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK