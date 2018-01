Sarzana - Presenti anche delegazioni di Rifondazione Comunista, Pci e Sinistra Italiana questa mattina in piazza Matteotti a Sarzana per manifestare la propria vicinanza ai lavoratori della tenuta di Marinella. Mentre nell'ufficio del sindaco si è tenuto il tavolo tecnico per il futuro dell'azienda, in strada gli esponenti della sinistra hanno esposto cartelli e distribuito volantini chiedendo e auspicando la salvaguardia dei posti di lavoro.

“Contro ogni speculazione o interessi politici di parte Marinella deve essere salvata – si legge in una nota diffusa – Marinella siamo noi, è la nostra identità e un volano di un futuro sano e sostenibile. La fine della storia di Marinella non è infatti un affare tutto privato ma un tema che riguarda tutti. Un luogo che fa parte della storia della Val di Magra e della sua identità, della vita quotidiana di chi, da generazioni, ogni giorno attraversa la tenuta come fosse un parco pubblico. La sua salvaguardia è un'opportunità che non deve essere sottoposta a veti politici se non rivolti al rispetto dell'ambiente, dei posti di lavoro e della vocazione agricola ed ecologica dell'intera area”.

B.M.

04/01/2018 15:55:12