Torna il "Memorial Massimo Vanello", come cambia la viabilità di Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Si terrà Sabato 12 Settembre il Memorial dedicato a Massimo Vanello, un atleta amegliese scomparso prematuramente che ha dato molto al mondo del ciclismo.

La cronoscalata partirà da Piazza Santa Croce a Bocca di Magra per poi arrivare, percorrendo Via Santa Croce e dopo la strada provinciale SP 29, a Montemarcello. Il primo atleta partirà alle 13.30 e sarà seguito dagli altri con un intervallo di un minuto e mezzo uno dall’altro e con una pausa di quindici minuti da una categoria all’altra in modo tale da concludere la competizione alle ore 18.30.

Importante, quindi, segnalare l’ordinanza emanata dal Comune di Ameglia nella quale viene spiegata la modifica della viabilità a partire dal mattino:

E’ vietata la sosta, con rimozione coatta, su tutta la Piazza S. Croce e sulla Via San Façon dalle ore 08:00 e su parte del parcheggio riservato agli autobus di Montemarcello, fino al termine della competizione.

A partire dalle 13:00 e fino alle 18:30 circa, sarà sospesa la circolazione sulla via Santa Croce fino all’innesto della SP 29.

I veicoli in sosta sulla Piazza XX Settembre potranno uscire percorrendo controsenso un tratto della Via Sans Façon, temporaneamente disciplinato a doppio senso, mentre quelli provenienti da Via Punta Bianca non potranno immettersi sulla SP 29 dalle 13:00 alle 18:30 circa.

E’ sospesa la circolazione sulla Via Santa Croce anche dalla Via dell’Angelo.

La circolazione in entrata nella ZTL di Bocca di Magra è sospesa anche per gli autorizzati a partire dalle 13.00 alle 18.30 circa causa interdizione viabilità ordinaria

La manifestazione è organizzata dalla Casano SSD ARL in collaborazione con U.C. CASANO ASD nel rispetto delle normative COVID 19 emanate dalla Federazione Ciclistica Italiana per le gare ciclistiche individuali.

Si specifica che il pubblico potrà assistere alla competizione posizionandosi lungo il percorso rispettando il distanziamento sociale di almeno 1 m uno dall’altro ed obbligo di mascherina indossata correttamente. Le zone di arrivo e di partenza saranno rigorosamente a porte chiuse per permettere ad atleti e organizzatori di svolgere l’attività in completa sicurezza, tutta l’area di gara sara presidiata dall’organizzazione della corsa con il supporto della polizia municipale e dei volontari della protezione civile di Ameglia.

Siamo ovviamente orgogliosi di accogliere e sostenere questa manifestazione – così dichiara Gregorio Ravani, Assessore allo Sport del Comune di Ameglia – che, oltre a rendere omaggio ad un grande atleta di Fiumaretta, sottolinea l’importanza di questo sport soprattutto in questo preciso momento storico. Le difficoltà legate all’emergenza sanitaria sono moltissime e non è stato semplice organizzare questo evento tra normative da rispettare e spazi da riorganizzare ma le varie Associazioni si sono adoperate in maniera impeccabile e questo dimostra quanta passione e professionalità ci sia dietro. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto e colgo l’occasione per fare un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti in gara.

Il MEMORIAL MASSIMO VANELLO – spiegano gli organizzatori - dopo cinque edizioni ha subito una interruzione ma nel 2018, per volere di questa Amministrazione Comunale, è stato inserito come tappa del GIRO DELLA LUNIGIANA per cui, in questo 2020, si disputerà la sua 8a edizione aspettando di disputarlo nuovamente come tappa nel 45° GIRO DELLA LUNIGIANA 2021. Assisteremo ad una grande giornata di sport con anche le categorie Esordienti e Allievi che porteranno alla partenza circa 200 concorrenti con l’obiettivo per la categoria Juniores di eguagliare o migliorare il tempo di 9’51” del tedesco Marco BRENNER ottenuto l’anno scorso.



Redazione

10/09/2020 14:45:06