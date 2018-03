Sarzana - Val di Magra - Ospedaletti, Chiavari, Tarros e Sarzana. Sono queste le quattro squadre che si affronteranno nella seconda fase del campionato di Serie C Silver. I play off, quindi, ripropongono il derby fra bianconeri e i biancoverdi e proprio da questo si riparte. Senza sosta dopo la conclusione della regular season, si scende subito, già sabato 3 marzo, sul parquet ed i bianconeri sono attesi proprio dalla “trasferta” in casa dei cugini sarzanesi. Palla a due per Sarzana-Tarros sabato 3 marzo alle 20.30 al PalaBologna. Arbitrano Luca Falletta ed Enrico Scotti di Genova.



Situazione diversa in casa Sarzana. Con l’eccezione dell’ala Piero Santini, che operato allo scafoide ne avrà ancora per una ventina di giorni, per il resto roster al completo (però l’ala Nathan Petacchi resta fuori per far spazio al rinforzo, play-guardia, Andrea Carnesi). Indisponibile coach Andrea Giannetti, al suo posto Umberto Toffi, coadiuvato tra panchina e parquet dall’esperienza dell’ala-guardia Alessandro Bencaster. Moderata soddisfazione espressa in settimana, per quanto andato della prima parte della stagione, dal capo della tifoseria biancoverde Paolo Bufano.



Trasferta che sarà caratterizzata da non poche assenze e dalla presenza di giocatori non al top. E' stata infatti una settimana molto travagliata in casa Tarros, come conferma coach Andrea Padovan: “Abbiamo avuto diverse difficoltà, tra infortuni ed influenza ed anche problemi lavorativi. Purtroppo non tutto si è risolto e quindi sabato dovremo davvero serrare le fila, compattarci e mettere tutto e qualcosa in più sul parquet”. Lungo l'elenco di coloro che per la prima gara dei playoff non ci saranno o non saranno al meglio: posto che Canti sarà sicuramente fuori, molti dubbi restano per Dalpadulo, ancora con la febbre, e Peychinov con problemi al gomito. L'ultimo allenamento darà qualche indicazione in più, ed i numeri poi imporranno delle scelte. Certo è che alcuni che giocheranno non lo potranno purtroppo fare al meglio della condizione.



Nel girone di ritorno Tarros-Sarzana si disputerà alla Spezia il 25 marzo di nuovo alle 6. Nel gruppo A ci sono Cus Genova, Pegli, Tigullio Sport Team Santa Margherita e Azimut Vado Ligure. Vanno ai playoff finali le prime due di ogni raggruppamento.

02/03/2018 18:35:46