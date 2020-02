Sarzana - Val di Magra - Grazie alla proficua collaborazione con la Tarros Sarzanese, quella del calcio, i Red Jackets Sarzana torneranno a giocare le proprie gare interne in quella che è stata per lungo tempo casa loro: lo stadio comunale “Miro Luperi”. Più in generale queste date e campi che attendono i “Reds” nell’ormai quasi imminente campionato nazionale di 2.a Divisione di american football /Girone A… Domenica 15/3, ore 14.30, all’ “Isoppo” (Bradia) contro i Frogs Legnano. Domenica 5/4, ore 14.30, ancora alla Bradia contro le Aquile Ferrara. Sabato 18/4, ore 20.30, al “M. Luperi” contro i Sentinels Isonzo. Sabato 9/5, ore 20.30, al “Luperi” contro i Lions Bergamo. Poi ci sono ovviamente le trasferte. Gratitudine rosso-argento alla Tarros e in particolare al suo dirigente Stefano Lucchi; che con tale e tanta disponibilità, hanno palesato gran gentilezza, nonché voglia di fare sistema.

