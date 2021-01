Hockey Sarzana ospita Correggio, sfida fra i fratelli Bertolucci

Sarzana - Val di Magra - Credit Agricole Sarzana – Bidielle Correggio, recupero della settima giornata del girone di andata che assume un ruolo chiave per la formazione di Alessandro Bertolucci per la classifica che delineerà la griglia della final-eight di Coppa Italia, i rossoneri vincendo e favoriti dai risultati che potrebbero arrivare dalle piste di Forte dei Marmi e Follonica potrebbero perfino balzare al comando della classifica del girone d’andata. Ma non è solo una sfida importante per la classifica, ma è anche il giorno dello scontro tra i due fratelli Bertolucci, Alessandro sulla panchina del Sarzana e Mirko giocatore e allenatore del Correggio. Ritorna a Sarzana da ex Jeronimo Garcia. “Bisogna saper perdere e bisogna avere dignità anche nel farlo – dice il Presidente ritornando a parlare della gara contro il Forte dei Marmi - il mio rammarico è che dopo la loro terza rete ci siamo persi e il Forte dei Marmi che è una super squadra ha vinto la partita senza nessuna difficoltà. Adesso dobbiamo cambiare pagina, dobbiamo lavorare sugli errori commessi e dobbiamo recuperare sotto l’aspetto mentale. Dobbiamo rialzarci subito perché mercoledì ci aspetta un’altra gara difficile contro il Correggio, sapientemente guidato dall’amico Mirko Bertolucci e diventa importante riuscire a vincere e fare i tre punti. Dovremo mettere in pista tutte le energie che abbiamo dentro per riuscire a imporci e tornare ad essere la squadra che siamo stati sino alla trasferta di Forte". (nella foto di Gabriele Baldi il presidente Maurizio Corona, il mister Alessandro Bertolucci e Mirko Bertolucci)



Si gioca questa sera, ore 20:45 - PalaTerzi di Sarzana (SP)?CREDIT AGRICOLE SARZANA - BIDIELLE CORREGGIO?Arbitri: Simone Brambilla di Agrate (MB) e Mario Trevisan di Viareggio (LU)?DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1-sarxcor - Commento di Alessandro Grasso Peroni



Redazione

13/01/2021 09:25:07