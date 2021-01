Hockey Sarzana in scioltezza su Scandiano

Sarzana - Val di Magra - Successo tennistico per il Credit Agricole che segna sei gol ai “ragazzini terribili” del Roller Hockey Scandiano mentre dalle altre piste arriva la notizia che l' Ubroker Bassano ferma la corsa del Valdagno. Risultato che favorisce il Credit Agricole Sarzana che riaggancia il Why Sport Valdagno al secondo posto: 6-1 il risultato dei rossoneri contro il giovane Scandiano, firmato da quattro reti dal catalano Joan Galbas, che con queste segnature si porta al quarto posto della classifica marcatori con 19 reti. Nel finale in pista anche i giovani Cardella e Rispogliati per una vittoria mai messa in discussione. E sabato sera si torna in pista andando a trovare al Pala Castelotti la capolista Amatori Wasken Lodi, certamente una “mission impossible” per Davide Borsi e compagni, ma andarci da seconda in classifica la sfida ha un sapore diverso. (nella foto di Vincenzo Biagini, Joan Galbas “hombre del partido” autore di un poker di reti contro lo Scandiano).



CREDIT AGRICOLE SARZANA - ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 6-1 (3-0, 3-1)?

CREDIT AGRICOLE SARZANA : Corona, Borsi (C), Ipinazar, Rossi, Galbas J - De Rinaldis, Osorio, Cardella, Rispogliati, Bianchi – Allenatore: Alessandro Bertolucci.



ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Vecchi, Busani, Franchi (C), Barbieri L - Raffaelli, Fontanesi, Ganassi Gabriele, Uva, Ganassi Greta – Allenatore: Massimo Barbieri.?

Marcatori: 1t: 7'01" Galbas J (Sa), 18'14" Galbas J (Sa), 24'36" Rossi (Sa) - 2t: 10'23" Galbas J (Sa), 14'01" De Rinaldis (Sa), 20'28" Galbas J (Sa), 21'07" Raffaelli (Sc)

?Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Roberto Giovine di Salerno



Redazione

17/01/2021 13:26:45