Al Vecchio mercato arriva Grosseto

Sarzana - Val di Magra - Classico turno infrasettimanale nel giorno dell'"Immacolata" a cui si va ad aggiungere anche il recupero della 4a giornata del campionato cadetto. Le prime sei hanno un incontro casalingo che potrebbe risultare decisivo nel recupero dopo le fatiche del turno di poche ore fa. Ovviamente prima delle gare saranno tamponati gli oltre 500 tra giocatori ed addetti ai lavori: nella prima tornata venerdì scorso, sono risultati zero positivi in tutti e due i campionati. La neo capolista Credit Agricole Sarzana affronta al “Vecchio Mercato” la neopromossa Edilfox Grosseto con i sarzanesi che si godono un momento straordinario della loro storia, segnato da una difesa mai così emetica ma al contempo un affiatamento speciale in attacco. Andrea Fantozzi ritorna a Sarzana da ex dopo averci giocato due stagioni consecutivamente dal 2018-19 e 2019-20. (nella foto Francesco “Chicco” Rossi grande protagonista della partita del Trissino).

Redazione

07/12/2020 21:15:26