Zangani molla la maggioranza: "Sisti autoritaria"

- “La Sisti caccia me e in una giunta zoppa tiene assessori inefficienti perché amici. Il comportamento del sindaco nei miei confronti deriva da una cultura clericale che, come tutte le culture totalitarie, non ammette dissenso. Con arroganza si sente autorizzata a entrare in merito a scelte che investono Italia Viva, che peraltro ha votato il bilancio di previsione determinandone l’approvazione. Pretendere di decidere per un’altra formazione politica chi è legittimato a rimanere in maggioranza su singoli consiglieri comunali è un atto di arroganza”. Lo afferma Angelo Zangani, consigliere comunale a Santo Stefano, esponente socialista, che dopo mesi di frizioni con giunta e primo cittadino – e a pochi giorni da un consiglio infuocato – annuncia la sua uscita dalla maggioranza. “Ho cumunicato al sindaco la mia adesione al gruppo misto in quanto il regolamento comunale non prevede ad un solo consigliere di fare gruppo”, spiega, lasciando quindi il gruppo di Italia Viva. “Non posso affermare – continua - che il commissario del Pd locale sia bugiardo non avendo lui partecipato a nessuna riunione di maggioranza sul bilancio, ma bugiardo chi l’ha informato….la Sisti? Il vicesindaco Capetta? Dovrebbero dire, per sconfessare le mie affermazioni, che cosa ho concordato in maggioranza che poi non ho votato in consiglio comunale”. A far traboccare il vaso la conferma dell'addizionale Irpef , ma le perplessità del consigliere socialista vanno dalla viabilità alla manutenzione, dalle fognature alla cessione di quote Svar.L'ex assessore aggiunge che “con altrettanta franchezza ho detto al sindaco che nonostante il mio dissenso nel merito della sua azione amministrativa, per spirito di servizio alla comunità, in questo momento di grave disagio derivante dalla pandemia del Covid19 potrà trovare in me un valido alleato a sostegno della manovra che questa amministrazione porrà in essere per contrastare gli effetti negativi del disagio sociale ed economico dei nostri concittadini”. La maggioranza ora può contare su sette voti, l'opposizione su sei: i tre dei popolari, i due della destra e quello di Zangani neo consigliere del misto.