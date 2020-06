Uffici comunali, a Santo Stefano botta e risposta tra destra e sindaco

Sarzana - Val di Magra - Si litiga sugli uffici comunali a Santo Stefano. “Il Comune sta precludendo i servizi ai cittadini che trovano le porte chiuse e i telefoni che squillano a vuoto. Gestita la fase emergenziale Covid-19, oggi ci pare eccessivo che gli uffici comunali siano ancora chiusi al pubblico, nonostante tutte le precauzioni sanitarie siano ormai consolidate ed in uso anche al cittadino comune. Non è più tollerabile alcun tipo di disservizio”, hanno attaccato dal gruppo della destra Insieme per voltare pagina, rappresentato in consiglio comunale da Paola Lazzoni e Silvio Ratti.

“Trovo ingiusto un attacco a una struttura che non ha mai chiuso, non ha mai smesso di funzionare”, ha replicato il sindaco Paola Sisti in un lungo post, passando a descrivere come hanno operato gli uffici nel corso del lockdown, per poi aggiungere: “Ci stiamo organizzando per tornare alla normalità ma lo stiamo facendo con responsabilità e per garantire la sicurezza non solo ai dipendenti ma anche ai cittadini utenti. Per questo abbiamo predisposto dei piani della sicurezza con il medico del lavoro per garantire un accesso del pubblico senza correre rischi. Personalmente in questo periodo sono rimasta in Comune molte ore tutti i giorni ma non sono mai stata sola perché i dipendenti erano con me per continuare a garantire servizi. Se qualcuno ha contezza che non tutti i dipendenti rispondono al telefono denunci all'ufficio Urp il fatto: giorno, ora, numero chiamato, per capirne il motivo e anche per correggere il disservizio. Non si spara a caso su tutti tanto per fare un po' di clamore come al solito! Non si spara a caso su tutti perché se qualcuno sbaglia deve cambiare atteggiamento, non si colpisce a caso perché i dipendenti che io ho imparato a conoscere bene sono professionali e attenti e meritano rispetto come tutti i lavoratori. I dipendenti del Comune in questa emergenza hanno dimostrato di essere all'altezza del loro compito ed hanno continuato sempre a lavorare! Hanno continuato a lavorare anche quando hanno avuto paura del contagio e molto presto ricominceranno a lavorare con lo stesso orario e le stesse modalità pre Covid dopo che con serietà l'ente si sarà organizzato per la sicurezza soprattutto dei cittadini utenti”. Per Insieme per voltare pagina la prima cittadina “come al solito strumentalizza le nostre affermazioni. E come già in passato, a spese dei dipendenti di cui nessuno mette in discussione la serietà e la professionalità. Le mancanze della politica che non sa organizzare e presidiare chi lavora non ricadano sui dipendenti. Siamo ancora una volta esterrefatti e ci auguriamo che nessuno possa davvero credere alle parole di chi ancora una volta usa gli altri per difendere se stesso”.



10/06/2020 18:27:46