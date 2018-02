Sarzana - Val di Magra - Pubblico delle grandi occasioni questa sera al Bar Principe di Sarzana per l'incontro con la coalizione di centrodestra e i suoi candidati del territorio. Di fronte a un pubblico di oltre centocinquanta persone, sono intervenuti il presidente della Regione Giovanni Toti, l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, e i candidati Manuela Gagliardi, Stefania Pucciarelli, Andrea Costa, Lorenzo Viviani e Patrizia Saccone. Al loro fianco anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Gran finale con bollicine e torta elettorale con i simboli dei quattro partiti della coalizione: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Nord e Noi con l'Italia. Entusiasmo palpabile e grande fiducia nel risultato del 4 marzo, con più di un occhio - sempre all'insegna dell'ottimismo - alle elezioni sarzanesi.



Il presidente Toti ha colto l'occasione per fare il punto su Marinella e sul recente passo della White Holding, società che fa capo a Gabriele Volpi. "La Regione è vicina a chi investe prt produrre sviluppo e ricchezza. Dopodiché parliamo di trattative tra privati ed è bene che i privati facciano le loro trattative, al meglio delle loro possibilità. Quello che rilevo è che la classe dirigente di questo territorio fino ad oggi ha parlato tanto e portato soluzioni zero. Oggi ci sono offerte sul campo che mi paiono serie e competitive, mi auguro vadano avanti e se così sarà avranno tutto il nostro appoggio. Se oggi qualcuno decide di investire su Marinella quando qua è tutto bloccato da vent'anni vuol dire che c'è una Regione più credibile rispetto a prima. Oggi per Marinella ci sono più offerte - una su tutte quella di un gruppo forte che fa capo a Gabriele Volpi -, l'augurio è che tutto vada a buon fine per il bene dei lavoratori, per lo sviluppo economico, per il recupero del territorio. Il Monte dei Paschi? Dovrebbe concentrarsi di più sull'attività bancaria che sull'immobiliare, visti i risultati. Speriamo ora la situazione si sblocchi, per Marinella come per la Colonia Olivetti. Noi ci mettiamo nostra credibilità, senza avvantaggiare nessuno, ma dando una rassicurazione: se qualcuno investe, qua trova un'amministrazione regionale amica e vicina".



REDAZIONE

19/02/2018 22:20:38