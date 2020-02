Sarzana - Val di Magra - "Il presidente Peracchini è prodigio di buoni consigli gratuiti e non richiesti, ma soprattutto all’indirizzo sbagliato! Italia Viva è la forza politica dell'attuale maggioranza di governo che sta portando avanti proposte concrete per sbloccare i cantieri e dare all'Italia un futuro diverso. Il Piano Italia Shock è stato presentato proprio stamattina, un insieme di proposte e provvedimenti per snellire la burocrazia e liberare decine di miliardi già finanziati in opere pubbliche.

Un appello lo facciamo noi invece al presidente Peracchini, quello di trovare più coraggio per elargire “buoni consigli" al governatore Toti, per il bene della nostra provincia anziché piegarsi sempre alle indicazioni e alle volontà provenienti da Genova".



Gianluca Tinfena

Coordinatore Italia Viva La Spezia

Redazione

20/02/2020 15:31:35