Spostamenti al confine, Sarzana si tira fuori

Sarzana - Val di Magra - Sì alla libera circolazione interregionale, in anticipo rispetto al 3 giugno, tra i comuni spezzini di Castelnuovo e Luni e quello toscano di Fosdinovo. Lo chiedono i sindaci di centrosinistra dei tre comuni interessati, che domani presenteranno ai prefetti delle due province una comunicazione congiunta in merito, in ossequio alla procedura prevista dal recente provvedimento del presidente regionale toscano Enrico Rossi. Al momento invece nessuna adesione al 'travaso' tra Fosdinovo e Sarzana, comunque questo guidato dalla sindaca di centrodestra Cristina Ponzanelli. “La prima cittadina sarzanese - ha affermato la prima cittadina fosdinovese Camilla Bianchi in una videodiretta - ha sollevato problemi di legittimità rispetto all'ordinanza del presidente regionale Enrico Rossi (che consente questo tipo di deroghe sullo spostamento tra regioni, ndr), manifestandolo ai prefetti. I sarzanesi che vorranno entrare nel comune di Fosdinovo dovranno chiedere quindi lumi alla loro sindaca, le cui ragioni a me rimangono oscure. Credo che il buonsenso possa vigere in questi frangenti. La decisione della sindaca Ponzanelli non mi trova d'accordo. Molti fosdinovesi hanno un riferimento nei servizi e nelle attività commerciali di Sarzana, c'era chi doveva fare acquisti. Io stessa, per farli, mi sono recata a Marina di Carrara invece che a Sarzana”. Inoltre domani mattina arriverà ai prefetti della Spezia e di Massa Carrara, anche la richiesta congiunta dei sindaci di Luni (Silvestri) e di Carrara (il pentastellato Di Pasquale) per sdoganare i viaggi tra i due territori.



Ponzanelli, già intervenuta in mattinata, ha ribadito nel pomeriggio le sue posizioni: “Ho scritto ancora stamattina e per l’ennesima volta al Ministro dell’Interno, perchè ormai la confusione sui movimenti delle persone nei nostri confini tra Regioni è inaccettabile. Oggi c’è solo una certezza: nel Decreto legge del Governo è stato confermato il divieto di spostamenti tra regioni, fino al prossimo 3 giugno, senza eccezione per i comuni confinanti. Ad oggi ci si può spostare tra Regioni solo per esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute, con l’autocertificazione. L’ordinanza del Presidente della Regione Toscana Rossi, che riprende integralmente la mia proposta di derogare a questo divieto almeno per comuni confinanti tra diverse Regioni, purtroppo non è stata recepita dal Governo. Non solo quella norma regionale è in conflitto col Decreto Legge del Governo, che è sovraordinato e materia di competenza esclusiva dello Stato, ma lo stesso Rossi non ha alcun potere sui cittadini della Liguria e sulle autorità di pubblica sicurezza che verificano nelle nostre strade il rispetto delle norme vigenti”.



“Credo che un sindaco – proseguito - abbia il dovere della serietà e di dare informazioni corrette ai cittadini, anche e soprattutto a fronte del rischio di sanzioni. Credo che un Sindaco debba sincerarsi di quali comportamenti sono legittimi di fronte ad una confusione normativa. Credo che fare politica raccontando bugie ai cittadini, dicendo loro che possono serenamente spostarsi derogando alle norme dello Stato con il permesso di un sindaco, sia sconsiderato e irresponsabile e si sveli fin troppo presto una povera foglia di fico di fronte a soluzioni reali che non si sono volute trovare. Il Ministro ora risponda, permetta una volta per tutte ai cittadini di San Lazzaro o di Marinella di attraversare la strada, chiarisca quali sono i comportamenti corretti da tenere. I cittadini non possono restare vittime due volte: di chi è incapace di decidere e di chi fa politica sulla loro pelle, dicendo loro con una superficialità impressionante che possono attraversare i confini, e facendogli correre il rischio di prendere sanzioni di 400 euro. Quelle multe al loro posto... saprei a chi portarle”.

N. R.

18/05/2020 20:33:50