Pucciarelli: "Isteria e ipocrisia antifascista segno di una sinistra finita"

- “Non è accettabile che esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni accostino una forza politica che manifesta democraticamente in modo non violento con i delinquenti extracomunitari, che grazie al centrosinistra proliferano in alcuni territori urbani e compiono gravi reati. Inoltre mi risulta che, in occasione della recente manifestazione del centrosinistra di Sarzana in Piazza Luni, nessuno abbia chiesto il permesso per occupare il suolo pubblico. Dunque, se proprio vogliamo essere precisi, non sono i presunti fascisti di Casapound ad aver compiuto atti illeciti, bensì gli ipocriti antifascisti di Sarzana”.Lo ha dichiarato la senatrice Stefania Pucciarelli (Lega), commentando le dichiarazioni di Francesco Battistini, Paolo Mione, Paolo Zanetti e Paolo Bufano. (QUI) “Ogni forza politica deve avere il diritto di esprimersi liberamente in forme democratiche - aggiunge Pucciarelli - e nessuno può arrogarsi il diritto di conferire patentini di legittimità politica agli altri. Certe dichiarazioni isteriche sono il segno di una sinistra finita”.