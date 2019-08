Sarzana - Val di Magra - "Gentilissimo signor sindaco Andrea De Ranieri,

l'espressione da lei usata riguardo le manifestazioni della cittadinanza santostefanese e ad altri comprese le amministrazioni di comuni limitrofi, lasciamola a Fantozzi Ugo.

Un rappresentante dei cittadini deve avere rispetto di altri "confinanti" che si battono per un territorio dove esistono discariche (Pitelli , Brina etc.) dove non si ha consapevolezza di cosa sia stato lì abbancato per anni.

Ora questi suoi "confinanti " (si vive tutti nella valle del Magra) chiedono rispetto, chiedono che questa zona dello SpezzIno ha servizio per anni non riceva un'ulteriore danno ambientale.

Chi risiede nelle zone non toccate dal degrado che porterebbe questo impianto attinge l'acqua potabile dai pozzi molto , molto vicino a questo biomostro.

Lei dice che dobbiamo accettare questa folle idea, lei parla di passaggi concreti , lei parla di riduzione di rifiuti con compostiere di comunità, bene per gli ambientalisti del mio comitato (abbrevitao Ponzano e Dintorni ) che io rappresento è stato il primo suggerimento per far si che non venga illusa la popolazione con un impianto così declamato bio che produce percolato, odori nauseabondi, compostato inutilizzabile perché intriso di veleni di ogni specie utilizzati in agricoltura come fertilizzanti , insetticidi, diserbanti e da ultimo i batteri aggiunti nella digestione del Forsu.

Augurandoci che il percorso intrapreso da sindaci, comitati, associazioni, cittadini sia di esempio concreto per far si che chi ancora non lotta per questa sana causa si ravveda e intraprenda un dialogo soddisfacente".



Comitato Ponzano e Dintorni

05/08/2019 16:04:09