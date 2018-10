- “Trovo positivo l’esito dell’ audizione avvenuta oggi in Commissione per la realizzazione della bretella Ceparana-Santo Stefano, opera strategica per la viabilità di quei territori. Ora occorre lavorare per accelerare il più possibile il percorso che porta all’adozione della necessaria variante di Parco e l’iter di affidamento dei lavori". Lo dichiara Juri Michelucci, consigliere regionale del Partito democratico. "Parallelamente - prosegue - serve aprire un tavolo tra Regione, Provincia e comuni interessati finalizzato a reperire risorse per il secondo lotto della variante. Questa seconda fase dovrà tener conto delle modifiche studiate da Salt e dai comuni di Santo Stefano e Bolano atte a risolvere le criticità che insistono sul tratto di Santo Stefano. L’impegno di tutti gli enti coinvolti è fondamentale per la riuscita dell’intero progetto e la reale fattibilità dell’opera”.