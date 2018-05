Sarzana - Val di Magra - "Da diversi anni stiamo assistendo ad una vera e propria trasformazione della nostra periferia. La zona che maggiormente ha subito le conseguenze di scelte amministrative di dubbio gusto è la Variante Aurelia, dove sono fioriti supermercati e store di ogni tipo". Lo afferma il candidato sindaco Paolo Mione, che aggiunge: "Creare un’offerta concorrenziale che permetta ai cittadini di trovare prodotti per diverse fasce di prezzo, non significa annientare il centro storico. Noi vogliamo regolamentare in maniera equilibrata le concessioni, impostando agevolazioni fiscali destinate ai proprietari dei fondi commerciali nel centro storico, se scelgono di affittare i locali a prezzi concordati con l’Amministrazione”.



Mione non ha dubbi: “Coinvolgeremo i commercianti nella pianificazione degli eventi, rendendo gratuito il suolo pubblico per chi li organizzerà. Un tavolo di lavoro permanente che coinvolga commercianti e operatori turistici per dare vita ad eventi organizzati, sponsorizzati e pubblicizzati in maniera efficace ed efficiente, rappresenta lo strumento di pianificazione estiva e invernale più importante al fine di creare un circolo virtuoso in grado di aumentare i flussi di visitatori”.

Mione va oltre: “La creazione di un portale web con la valorizzazione dei percorsi tematici caratteristici delle nostre zone, pubblicizzato in primis tra i crocieristi ci può permettere di ampliare il nostro network di utenti”. In programma sono previsti potenziamenti dei bus navetta con le periferie e l’ottimizzazione del bike sharing, contestualmente ad una rivisitazione degli orari di sosta in centro. L’idea è di creare una rete tra cittadini, imprese e associazioni, per creare nuovi scenari e quindi vantaggi alla comunità: “I nostri giovani hanno diritto ad un’opportunità. Noi faremo in modo di dargliela. Sarzana può essere un esempio unico. Noi faremo di Sarzana un’esperienza”, conclude Mione.



