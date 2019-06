Sarzana - Val di Magra - “Era l'agosto dello scorso anno quando mi recai personalmente presso la struttura sarzanese del Sert per verificare le condizioni dei locali che, data la stagione, erano roventi a causa dell'assenza dell'aria condizionata. Ad oggi, nonostante le sollecitazioni dell'epoca, non è stato fatto nulla. Il gran caldo sta per arrivare e si ripresenterà la situazione invivibile dello scorso anno. La struttura di via Alighieri, come noto, si occupa della presa in carico di pazienti con problemi relativi a ludopatia, alcolismo, tabagismo e tossicodipendenza. I locali non sono particolarmente grandi e in pochi metri convivono macchinari, pc e una media di tre operatori in servizio. Segnalo inoltre che, negli stessi locali, sono conservati anche i medicinali con i rischi connessi alle alte temperature. Vogliamo far trascorrere un'altra estate in queste condizioni o sarebbe il caso di prendere velocemente dei provvedimenti? Chiedo che l'assessorato alla sanità si attivi al più presto e che venga fatta una verifica anche su altri servizi che si trovano nelle medesime condizioni. C'è un problema sia di tutela dei lavoratori che degli utenti che si rivolgono ai servizi”.

Redazione

14/06/2019 12:19:46