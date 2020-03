- Così come molti cittadini, anche gli esponenti dell'opposizione chiedono lo stop al mercato del giovedì di Sarzana, autorizzato oggi dal Comune con determina firmata dal dirigente Guerrera nel pieno rispetto delle norme previste per il contenimento della diffusione del Covid 19. Il consueto appuntamento settimanale infatti riguarderà solo la parte alimentare con i banchi ittici in piazza San Giorgio e quelli gastronomici in via Gori, così come consentito dal Dpcm (QUI) “Ho appreso con sconcerto – dice la capogruppo di Italia Viva Beatrice Casini – che è stata rilasciata l'autorizzazione per lo svolgimento del mercato alimentare. Vista la grave situazione in cui anche Sarzana, come ogni altra città, si trova, chiedo che venga assolutamente ritirata la concessione. In questo momento – aggiunge – è fondamentale stare a casa e non può essere l'amministrazione comunale ad indurre l'uscita, soprattutto dei più anziani che maggiormente frequentano il mercato e che sono oggi anche la fascia più a rischio”.“La salute viene prima di tutto – osserva invece Paolo Mione (Sarzana per Sarzana) – credo che fare il mercato del giovedì sia un grandissimo errore. Prego sindaco e assessore di ripensare a questa scelta”.A chiedere la revoca dell'autorizzazione è anche Federica Giorgi (M5S): “Ritengo il mercato incompatibile con il divieto di assembramenti. In una situazione emergenziale come quella in essere, si legittimano in tal modo attività che sono all'opposto delle condotte che si chiedono ai cittadini. Suona come un invito alla gente ad uscire. Che si aiutino gli ambulanti in altro modo – conclude – ma non mettendo a rischio la salute delle persone”.Sulla stessa linea anche il consigliere regionale di Italia Viva Juri Michelucci: “Oggi a Sarzana si è svolto il mercatino alimentare del martedì. A breve ho letto ce ne sarà un altro. I mercatini alimentare sono permessi dal Dpcm è vero ma devono essere svolti seguendo le disposizioni in merito al coronavirus. Se non è stato fatto di faccia come a Firenze per esempio dove le bancarelle sono state recintate con adeguate barriere e rispettando le norme contro l'affollamento”.