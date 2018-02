Sarzana - Val di Magra - Ho appreso dalla stampa che i sindacati hanno espresso un giudizio positivo sull’impegno mio e del sindaco di Sarzana, Alessio Cavarra, per il mantenimento dell’attività in un momento difficile dell’azienda agricola di Marinella.

Un impegno portato avanti quasi in solitudine, in un percorso pieno di difficoltà oggettive. E oggi se è arrivata, con un tempistica a dir poco "straordinaria", una nuova proposta di affitto della tenuta, in parte lo dobbiamo anche alla nostra perseveranza.

L'operazione di affitto per un anno, avanzata ora dal patron dello Spezia Calcio Gabriele Volpi, si unisce alle altre proposte pervenute ai liquidatori nei mesi scorsi, dando loro la possibilità di scegliere la migliore. Anche se ad onor del vero, e lo dico da agronomo, un anno di affitto si concilia poco con gli investimenti di rilancio.

Deve essere chiaro che un piano industriale pluriennale con investimenti è necessario per garantire il rilancio del marchio, l'unitarietà della piana e la tranquillità dei lavoratori, i quali con il loro sacrificio hanno assicurato la sopravvivenza dell'azienda.

Un ragionamento, quest'ultimo, che vale in modo evidente per tutte le proposte in campo.

Su questi punti spero che arrivino risposte chiare dai liquidatori e dai soci-proprietari per evitare il rischio che l'operazione assuma contorni non definiti. L'obiettivo deve essere quello di non mettere a repentaglio lo straordinario valore ambientale e paesaggistico della piana.



Massimo Caleo, Senatore Pd

17/02/2018 20:22:29