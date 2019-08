Licenziati Grancasa: "Convochiamo le società che aprono nuovi negozi"

Sarzana - Val di Magra - Futuro dei lavoratori licenziati della Grancasa di Sarzana al centro della commissione consiliare tenutasi stamani alla Casa della Salute, complice la pacifica invasione del Palazzo comunale da parte dell'organizzazione del Festival della Mente. Presieduta dal consigliere di Sarzana popolare Riccardo Precetti, la commissione ha visto partecipare i consiglieri commissari Daniele Castagna (Pd) - dalla cui richiesta è partita la convocazione -, Paolo Mione (Sarzana per Sarzana), Cristina Podestà (Lega), Luca Ponzanelli (Lista Toti) e Stefano Torri (Lega, esponente di giunta). Ha seguito i lavori il sindacalista Uil Giacomo Battistelli. Comune la volontà di attivarsi per dare un futuro ai licenziati (al momento sette, mentre per quattro sono arrivate lettere di trasferimento assai fuori zona), diverse le modalità con le quali si immagina di dar seguito all'intendimento. E questo avendo in mano le carte relative a una serie di nuove aperture previste sul territorio sarzanese, in particolare un punto vendita alimentare in Via Gori e altri due (alimentari e saponeria) nella zona di Gerardo.



Il consigliere Mione ha proposto che “la commissione convochi formalmente le società che apriranno i nuovi esercizi commerciali e che, alla presenza del sindaco, si valuti la possibilità di operare una quota percentuale di assunzioni tra gli ex lavoratori Grancasa”. Di diverso avviso il consigliere di maggioranza Ponzanelli il quale, ribadito da un lato che “il Comune non è un ufficio di collocamento” e dall'altro che “non c'è alcuna preclusione ideologica al trovare una soluzione per i lavoratori”, ha chiarito: “Non prendiamo in giro i lavoratori, il Comune non può fare da intermediario per le assunzioni, è vietato dalla legge. Quello che io chiedo è che il sindaco faccia un appello alle società che faranno nuove aperture per chiedere massima attenzione alla situazione degli ex Grancasa, attivandosi con tutti gli strumenti che ritiene e che la legge prevede”. E proprio in punta di diritto, Mione (accomunato a Ponzanelli dalla professione forense) ha assicurato che il discorso della quota percentuale di lavoratori da far riassorbire nelle nuove aperture è operazione consentita, come tra l'altro emerso, ha affermato, da un suo colloquio privato con il professor Riccardo Del Punta, ordinario di Scienze giuridiche all'Università di Firenze. “Se ci limitiamo a fare appelli, siamo fermi a tre mesi fa e abbiamo convocato commissioni invano spendendo soldi pubblici”, ha osservato l'ex presidente del consiglio comunale. “Le procedure e l'impegno che stiamo mettendo in campo oggi non si sono mai viste con le amministrazioni precedenti”, ha punto Precetti. “Chiedo che venga fissata una commissione, alla presenza del sindaco, con la convocazione delle nuove realtà che apriranno attività nel territorio comunale per poi dare il via a un tavolo di confronto con l'ausilio delle forze sindacali. Serve concretezza”: questa la posizione del Pd Castagna. Dagli esponenti leghisti infine, oltre al pieno favore alla ricerca di soluzioni per i licenziati Grancasa, l'auspicio che ci si attivi “in generale per tutte le persone in difficoltà. Molti scontano situazioni davvero drammatiche”.

N. RE

31/08/2019 13:49:00