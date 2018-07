Sarzana - Val di Magra - A Santo Stefano, il regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari dice che devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari formati almeno da due consiglieri. Una norma che, da quando Paola Lazzoni è uscita dalla maggioranza andando a creare, da sola, il gruppo misto, impedisce all'avvocatessa stessa di prender parte alle commissioni. Così, partendo da questa premessa e sottolineando come alcune vicende e verdetti giurisprudenziali sostengano la necessità di rappresentare tutti i gruppi consiliari, al netto del numero dei consiglieri, Lazzoni ha presentato un ordine del giorno per chiedere una modifica del regolamento, in modo da poter dare rappresentanza anche a chi in consiglio è in solitaria.

REDAZIONE

23/07/2018 22:32:37