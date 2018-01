- “Stamane la Polizia ha reso noto di avere arrestato un’altra volta un giovane marocchino ( QUI ), pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e spaccio di droga, senza fissa dimora e mai rimpatriato, per avere compiuto ripetuti furti sui treni fermi alla stazione di Sarzana. La Lega al governo espellerà dal territorio dello Stato tutti quelli che Boldrini e compagni del Pd si ostinano ancora a chiamare ‘risorse’, ma che di fatto considerano l’Italia solo una terra da conquistare". A tuonare è Stefania Pucciarelli, consigliere regionale della Lega nord."Nonostante il nordafricano fosse già colpito da divieto di dimora alla Spezia e tornasse regolarmente in cittò per delinquere - continua - , non potrà essere espulso a causa delle politiche nazionali del Pd e della sinistra, ma anche del M5S. Infatti, nel 2013 il Movimento 5 Stelle presentò in Commissione Giustizia al Senato un emendamento per abolire il reato di immigrazione clandestina e ottenne (neanche a dirlo) il sostegno del Pd e delle forze della sinistra radicale. Dopodiché i pentastellati fecero marcia indietro per salvare la faccia di fronte agli elettori che invocavano - e chiedono ancora – un minimo di sicurezza". Parole che ben si inseriscono nel clima di annunciata sfida a due tra centrodestra e Movimento cinque stelle."Se il Pd, negli anni passati al governo, ha incentivato l’immigrazione selvaggia, evitato di fare i necessari controlli e coccolato i delinquenti con un piano sistematico di depenalizzazioni, noi faremo l’esatto contrario. Rimaniamo coerenti e non cambiamo le nostre idee sul tema fondamentale della sicurezza. Oggi più che mai occorrono certezza della pena, tolleranza zero, rimpatri immediati per i delinquenti e tutti coloro che comunque risultano clandestini", conclude l'ex segretario provinciale del Carroccio.