Insieme per Ameglia: "Malfanti costretta a difendere l'intoccabile assessore supremo"

- Le forti dichiarazioni della rediviva Malfanti, capogruppo della Lista Toti, hanno il pregio di ricordare a tutti noi che è ancora consigliera comunale. Meravigliano il tono usato, la rudezza delle sue dichiarazioni e l'enfasi con cui é costretta a difendere l'intoccabile assessore supremo (QUI) Lasciamo perdere la caduta di stile (sarebbe tempo perso) dell'ex assessora Malfanti che non dà atto a Burlando e alla Paita delle numerosissime opere realizzate e/o finanziate durante il loro mandato per Ameglia (basterebbe il ponte della Colombiera) e concentriamoci piuttosto sul merito: intanto ammette che sul dragaggio Giampedrone ha fatto poco o nulla (un minidragaggio di poco conto tre anni fa) mentre l'ultimo vero dragaggio (alla foce) lo si deve alla Paita. Per quanto riguarda gli argini: dimentica di dire (probabilmente nemmeno lo sa) che fino al 2013 la competenza sugli argini era della Provincia e non della Regione e comunque in quegli anni sono stati realizzati tutti i lotti più importanti per la sicurezza idraulica (lotti 0,2,3,5,6,7,8,9) e finanziati il lotto 1 e parte del lotto 4 (il resto lo si deve alla San Lorenzo). Gli argini bassi a Fiumaretta e Bocca di Magra sono stati finanziati all'epoca per più di 5 milioni dalla Regione, i lavori sono iniziati nel 2013 dall'allora Provincia e sono finiti soltanto lo scorso anno dopo un lungo ritardo (nel frattempo guarda caso la competenza sulla difesa del suolo è passata dalla Provincia alla Regione e di quel settore è assessore proprio Giampedrone). Insomma noi ribadiamo che siamo convinti che in questi 4 anni e mezzo per dragaggio e argini è stato fatto poco e probabilmente in cuor suo lo sa anche la capogruppo Malfanti, che però non può dirlo..Gruppo consiliare Insieme per Ameglia