- "Leggendo le polemiche fatte dai bolscevichi nei confronti di Montebello dico: vergognatevi! Parlate tanto di democrazia, poi fate le proscrizioni staliniane, fate vomitare". Lo ha scritto su Facebook, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Sarzana. L'esponente del Carroccio, professione ufficiale dell'Arma, scrive in riferimento alle polemiche (vedi QUI ) insorte per la realizzazione di una torta, da parte del panificio pasticceria Montebello, in occasione dell'arrivo alla Spezia, mercoledì scorso, di Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader leghista. A criticare l'iniziativa, in particolare, alcuni volti della società civile spezzina che guarda a sinistra, parte dei quali esponenti dell'Arci."Un esame di coscienza - continua Iacopi - vi farebbe bene! Ma la patologia che vi affligge è in incurabile: l’essere comunisti. Una patologia che la scienza medica non ha ancora trovato un vaccino! Dovete farvene una ragione, siete finiti! Questa è una realtà! Poi mi viene da ridere, chi vi ha fregato sono i democratici, che oggi vogliono fare il governo con i cinque stelle". Il post di Iacopi ha incassato il ringraziamento di Maurizio Montebello, il pasticcere 'incriminato'.