Sarzana - Val di Magra - "Non vogliamo rassegnarci all’avanzata della destra populista, che illude di poter offrire soluzioni semplici a problemi complessi, mentre sdogana parole e politiche escludenti e contrarie al senso di umanità. Non vogliamo però neppure ripiegare su un’identità confinata a «ciò che non siamo, ciò che non vogliamo». Il livello dell’offerta politica del centro-sinistra da tempo non è adeguato: riteniamo opportuno dare vita ad un think tank informale, cioè ad uno spazio dove si favorisca un confronto fra diverse idee, competenze, esperienze e professionalità, per condividere buone prassi o modelli, ed elaborare proposte a beneficio della città. Come diceva Nanni Moretti in Piazza Navona nel 2002, «con questi dirigenti non vinceremo mai»: serve elevare la qualità della classe politica, dando spazio al merito, cioè a chi nello studio, nel lavoro, nel tessuto produttivo più virtuoso, ha conseguito competenza ed esperienza. Non tolleriamo oltre la politica degli interessi, delle carriere, dei personalismi".

Queste le premesse politiche del 'Manifesto per Sarzana: solidarietà, inclusione, coesione e merito', sottoscritto e diffuso in queste ore da oltre sessanta giovani - tutti under 40, la maggior parte under 30 - nati, residenti o che lavorano a Sarzana.



"Cristina Ponzanelli - così si apre il testo del manifesto - è dunque il nuovo Sindaco di Sarzana, il primo di centro-destra della sua storia. Insieme a lei, siede in Consiglio una maggioranza di cui sono forze trainanti la Lega di Salvini e Fratelli d'Italia. Al nuovo Sindaco auguriamo un buon lavoro nell'interesse della Città.

Nell’attesa di conoscere e valutare gli atti che l’Amministrazione concretamente assumerà, con questo Manifesto intendiamo ribadire che esiste e resiste a Sarzana un radicato sentimento di solidarietà, aperto a tutte le componenti che costituiscono la nostra comunità, soprattutto alle più fragili.

Fuori dai radar della politica, è cresciuta una nuova generazione che non rinuncia ai valori di uguaglianza, rispetto e tolleranza che connotano da quasi un secolo la tradizione antifascista di Sarzana. Nell’ultimo decennio, con lo studio e con il lavoro, un ampio gruppo di giovani senza etichette si è costruito un bagaglio di strumenti e competenze.

È la generazione di chi sente cucita addosso a sé la cittadinanza europea, e sogna di vivere in una Città e in un Paese più moderni, più inclusivi, più meritocratici, più giusti.

Accanto, esiste da tempo a disposizione della città un patrimonio prezioso di esperienze e professionalità più mature, che pure faticano a trovare rappresentanza.

Intendiamo richiamare questi giovani e meno giovani, compresi noi stessi, ad una assunzione di responsabilità. Non pensiamo soltanto all’opportunità di esercitare sull'azione amministrativa della nuova maggioranza un controllo civile ed informato.

La nostra priorità deve essere infatti ricucire un campo largo, plurale, vivace, fatto di professionalità diffuse, di civismo, di donne e uomini del mondo del volontariato, di esponenti virtuosi del tessuto produttivo locale.

Ci proponiamo di elaborare insieme un progetto di Sarzana alternativo a quello escludente della destra. L’ambizione è dare forma e spazio ad una nuova classe dirigente generosa, con forti competenze, e soprattutto disinteressata, la quale possa – fra cinque anni – mettersi al servizio della Città.

Sarzana non ha bisogno di piattaforme dove dare sfogo alla rabbia e manifestare un'opposizione sterile e preconcetta, ma di luoghi in cui conoscenze ed esperienze possano confrontarsi sui singoli temi, allo scopo di formulare possibili soluzioni - spesso complesse - ai problemi della Città.

Non abbiamo intenzione di sostituirci ai partiti e ai movimenti civici: alcuni di noi vi militano o vi hanno militato. Non possiamo però nemmeno attendere immobili che si celebrino i riti interni ai partiti di centro-sinistra, dai quali pure è lecito aspettarsi un inevitabile azzeramento e una rigenerazione.

Avvertiamo la necessità improcrastinabile di segnare un cambio di rotta dopo l’esperienza fallimentare delle ultime proposte politiche ispirate al centro-sinistra. La pesante sconfitta non ammette altre chance per chi è corresponsabile di questa stagione negativa (interpreti principali, eminenze grigie, comprimari e avversari non meno bocciati dal voto dell’elettorato).

Su queste macerie vogliamo ricostruire una forza tranquilla e autorevole, pragmatica, che si ponga a presidio dei valori democratici, metta al centro la dignità delle persone, e diventi un laboratorio della buona amministrazione.

Ci accingiamo ad un atto faticoso di responsabilità, che sottrarrà tempo al nostro lavoro, al nostro studio, al nostro tempo libero. Ma non possiamo assistere rassegnati all’imperversare di populismi e politiche contrarie al senso di umanità.

Nessuno di noi vuole proporsi anzitempo per ricoprire incarichi. Tutti, però, vogliamo essere motore di questo indispensabile processo di inclusione e cambiamento, onorando lo spirito democratico che Sarzana ci ha consegnato in dote".



I firmatari





ELEONORA

AMBROSINI



ISADORA

AMBROSINI



TIZIANO

ASPROMONTE



ILARIA

BAUDONE



CAROLA

BECCARI



FILIPPO

BERNARDINI



GIORGIO

BERTOLANI



MARGHERITA

BERTONE



MARIA

BIANCHINI



VITTORIO

BIANCHINI



GIULIA

BISAGNO



MARTA

BISON



RENATO

BRANCATO



ALICE

BUFANO



EMILIO

BUFANO



ELISA

BURRINI



MAURIZIO

CANESE



LORENZO

CAPONI



ELENA

CAPRIONI



GIULIA

CAROZZI



FILIPPO

CASABIANCA



SARA

CERESOLI



ANNA

CHELLA



EMANUELA

CHELLA



UMBERTO

CIRI



VITTORIO

CIRI



CECILIA

COLOMBANI



ARIANNA

CREMONCINI



DIANA

CREMONCINI



JONATHAN

FAVASULI



GIADA

FORCIERI



CARLOTTA

FRANCESCHINI



MAURIZIO

GALLI



VERONICA

GALLI



NICOLA

GIANONI



GIANLUCA

GRASSI



IRENE

GRUZZA



DAVIDE

GUASTINI



GIULIO

GUGLIELMONE



MARIA PAOLA

ISOPPO



JONATHAN

LAZZINI



DANIEL

PALUMBO



SOFIA

PEPARINI



SYBILLA

PEREIRA



FILIPPO

PINELLI



FEDERICO

PUCCI



IRENE

PUCCI



PAOLA

PUCCI



ANDREA

PUGNANA



LAURA

RICCI



LORENZO

RICCO



PAOLO

RISSICINI



PIETRO

SABETTA



NICOLÒ

SPADONI



FRANCESCO

STAGNARI



ANNA

TAGLIETTI



MARCO

TESCONI



ANDREA

TOGNONI



LAURA

TORINO



MARIO

TORRE



NICOLA

TORRE



NICOLÒ

VENTURINI



AURÈLE

VERNE



ENRICO

VETTONE



ELENA

ZAMPERINI



RACHELE

ZAMPERINI



MARIA

ZANETTI



REDAZIONE

25/07/2018 08:56:30