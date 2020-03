Sarzana - Val di Magra - "Vi prego: cercate di comprendere che corriamo un rischio troppo grande!". Un vero e proprio appello quello di Paola Sisti, sindaca di Santo Stefano Magra. Ieri pomeriggio al Parco di Madonnetta di via Berlinguer è stata una normale giornata di gioco per tanti bambini con famiglie annesse. Incuranti delle indicazioni del governo, del ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, in tanti hanno sfruttato la giornata senza scuola per svagarsi a contatto gli uni con gli altri. Esattamente il contrario di quanto si chiede per contrastare l'avanzata del virus Covid-10.

"Lo so che è molto durasoprattutto per i bambini - scriva la sindaca - Lo so che queste giornate di sole invogliano ad uscire a giocare. Lo so che il pallone per loro è un gioco a cui è troppo difficile resistere. Ma il rischio è troppo grande! In questi giorni camminate a piedi o in bicicletta sulla pista ciclabile o al fiume non in gruppo, ogni famiglia per conto proprio". E poi un invito alle famiglie: "Lo so che è difficile tenerli (i figli, ndr) in casa, ma adottate delle precauzioni. Fatelo per il loro bene! Cercate di spiegare loro che è un modo di proteggere se stessi, i loro genitori, i loro nonni!".

Più diretto l'assessore Jacopo Alberghi. "Provvederemo anche alla chiusura dei parchi pubblici del nostro Comune. Verranno serrati i cancelli sia del Parco 2 Giugno, sia del Parco davanti alla tensostruttura. Il Parco di Madonnetta non può essere fisicamente chiuso perché non recintato, ma saranno sanzionate le violazioni. Ci dispiace, è sicuramente antipatico ma necessario, in quanto oggi abbiamo riscontrato comportamenti non conformi alle disposizioni di legge relative all’emergenza sanitaria in corso come assembramenti di persone e mancato rispetto delle distanze interpersonali. Eseguiremo controlli quotidianamente. Ripeto, siate responsabili, è emergenza non vacanza".

