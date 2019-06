Sarzana - Val di Magra - "Centocinquantotto esuberi a livello nazionale, 12 dei quali individuati nel punto vendita di Sarzana. Questo è il problema ormai noto legato alla procedura di riduzione del personale sul territorio nazionale del gruppo Grancasa.

Fratelli d’Italia Sarzana è sin dal primo giorno sul problema nel modo più concreto e ha attivato tutti i propri canali affinché si trovi una soluzione che accontenti il più possibile tutti soggetti coinvolti".

“Abbiamo aperto un filo diretto con Gianni Berrino, assessore regionale al lavoro e politiche produttive di Fratelli d’Italia” racconta il coordinatore comunale Andrei, “che, di concerto con la Regione Liguria e il Sindaco Ponzanelli, ha convocato un incontro con l’amministrazione comunale e le Organizzazioni sindacali di categoria territoriali per Giovedì 13 Giugno”. Essendo la vertenza aperta sul tavolo nazionale, nell’incontro si valuteranno gli esiti dell’incontro previsto al Ministero (previsto per il 7 Giugno) per meglio capire l’ordine dei problemi da affrontare in sede regionale con interventi di politiche attive del lavoro. Nel recente confronto sulla questione fra il coordinatore provinciale FdI Davide Parodi, il coordinatore comunale Gianfranco Andrei, il Presidente del consiglio comunale Carlo Rampi e l’assessore stesso sì è prospettata altresì l’attivazione del bando “FAST”, dispositivo che Berrino ha varato nei mesi scorsi e che prevede interventi diretti e mirati di politiche attive, orientamento specialistico e conseguenti bonus assunzionali per rendere più facile e celere il reinserimento nel mondo del lavoro per le persone penalizzate da gravi crisi aziendali. Non molleremo la situazione cercando per quanto ci sarà possibile di trovare una sintesi a tutela di famiglie e imprese del nostro territorio. Fratelli d’Italia garantisce il proprio impegno reale per la comunità senza fischietti in bocca o presenze strategiche davanti a obiettivi e taccuini.

04/06/2019 14:10:26