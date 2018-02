Sarzana - Val di Magra - "Certo che non contestano la negligenza politica di aver fatto le perizie nelle scuole dal 2013 in avanti: prima in giunta c'era l'ex assessore Pittiglio e Mione era silente in maggioranza". Prosegue il botta e risposta fra Sara Frassini e i due consiglieri dell'opposizione di MDP. "Troppo difficile fare autocritica. Prima dell'inizio della campagna elettorale non conoscevano neanche cosa fossero queste perizie, guarda caso quello che non si capisce - aggiunge Frassini - è dove vogliono arrivare visto che continuano a raccontare favole di cose che evidentemente non conoscono. La perizia per le Poggi-Carducci non è mai stata nascosta a nessuno: è agli atti, come le altre, presso l'ufficio tecnico ed è stata la base per proseguire nella pianificazione degli interventi: dalla Lalli, alla scuola della Bradia per arrivare alle Poggi Carducci. I due consiglieri proprio non riescono a comprendere cosa voglia dire amministrare e programmare e, irresponsabilmente, continuano il loro sproloquio".



"Dopo aver sentito i loro tecnici sembrava avessero capito la differenza tra valutazioni statiche e indice di vulnerabilità e annunciavano che non era loro intenzione chiudere le scuole ma le ultime dichiarazioni portano a pensare che è proprio ciò che invece vorrebbero fare se, malauguratamente , fossero amministratori pubblici, senza spiegare come, ovviamente.

Se avessero letto le dichiarazioni del Sindaco avrebbero capito che gli interventi sul terzo piano verranno fatti nella pausa estiva e che nel frattempo, a maggio, sarà riaperta la scuola materna Lalli, che aveva problemi ben più gravi che sono stati affrontati immediatamente, come in quel caso sì, prevede la legge. Si smetta di fare campagna elettorale su un tema così delicato. Si smetta di fare opposizione al buon senso, seduti a un qualsiasi bar sport".

07/02/2018 20:00:13