Sarzana - Val di Magra - Il MoVimento 5 Stelle incontra i cittadini sul tema dei fondi europei. Accade sabato 19 maggio a Sarzana, presso la sala della Repubblica di via Falcinello 1, dove alle ore 19 è in programma un incontro pubblico sull’uso dei fondi europei e regionali. La serata, condotta da Federica Giorgi, candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle a Sarzana, sarà un’occasione per fare chiarezza sull’accesso ai finanziamenti comunitari e liguri, dalla promozione al corretto accesso, dall’assistenza durante l’iter burocratico al giusto impiego, per quella che rappresenta una grande opportunità per il comune, le imprese del territorio e i giovani. Intervengono l’europarlamentare M5S Tiziana Beghin e il consigliere regionale pentastellato Andrea Melis. MoVimento 5 Stelle Liguria

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK