Sarzana - Val di Magra - Lavori in corso all'area verde di Sarzanello, pronta, dal 5 al 7 settembre, ad ospitare la seconda Festa Provinciale della Lega. Per tre giorni si potrà cenare con prodotti locali, ascoltare buona musica e tenersi aggiornati sulle vicende politiche nazionali con la presenza di numerosi e qualificati parlamentari. Oltre ai parlamentari spezzino Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, diversi ospiti hanno assicurato la loro presenza. Giovedì 5 settembre via alla tre giorni a partire dalle 19 poi dibattiti con le senatrici Erika Stefani e Antonella Faggi, venerdì 6 toccherà agli onorevoli Edoardo Rixi e Guido Guidesi, sabato 7 sarà la volta del senatore Gian Marco Centinaio, dell'altro senatore Alberto Bagnani e del presidente Luciano Barra Caracciolo. "In un momento così delicato, in cui il nostro partito è pronto a chiedere alla sua gente una forte mobilitazione per andare al voto onde evitare l’ennesimo governo truffa composto da poltronari che odiano gli italiani e temono la volontà popolare - dice Fabrizio Zanicotti, segretario provinciale della Lega -, invitiamo i cittadini a partecipare numerosi con entusiasmo per esprimere consenso e vicinanza a Matteo Salvini".

Redazione

02/09/2019 15:37:42