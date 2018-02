- “Basta con quei gesti, falla finita”. Un richiamo ripetuto due volte dal palco questa sera da Alessandro Di Battista nei confronti di un giovane che fra il pubblico di piazza Matteotti a Sarzana ha più volte alzato il braccio teso richiamando inequivocabilmente il saluto fascista.Un gesto che ha interrotto per pochi secondi l'intervento dell'esponente del Movimento Cinque Stelle il quale ha subito invitato tutti alla calma. Il giovane, probabilmente in stato di ebbrezza, prima di allontanarsi è stato subito raggiunto da alcuni agenti della Digos presenti in piazza che lo hanno identificato.La persona era la stessa che ieri al teatro Impavidi aveva interrotto lo spettacolo di Elio Germano. (QUI)

