Sarzana - Val di Magra - Anche il sindaco di centrodestra di Ameglia, Andrea De Ranieri, ha affidato alle colonne di Facebook un pensiero post elettorale. "Grazie ad Ameglia della bella conferma - ha scritto -. La coalizione di centrodestra ha doppiato il vecchio sistema di gestione clientelare che era riuscito a sopravvivere per 5 anni. Sono semplicemente morti, sotto il Masterplan di Marinella, sotto le macerie di una Valdimagra devastata, impoverita e orfana di una guida politica decorosa. Un Pd inacidito da un'opposizione cattiva e distruttiva che trasuda tutto il rancore della perdita del potere. Guardo a Sarzana e ai Sarzanesi con la fiducia che diano alla Valdimagra quella guida politica che manca da troppi anni, da quando non si è più ascoltata la gente. Grazie Manuela Gagliardi e Stefania Pucciarelli perché ci avete confermato che quello che sembrava impossibile è possibile e che il vento è cambiato"

