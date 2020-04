Covid-19 e spiagge, botta e risposta sarzanese

, consigliere comunale sarzanese tra le file di Italia Viva, ha depositato un'interrogazione relativa alla stagione balneare 2020 a Marinella. “Gli operatori chiedono di sapere come poter organizzare la loro attività, da qui all'avvio della stagione balneare. Condivido la loro preoccupazione: è vero, l'emergenza è ancora in corso ma questo genere di attività vanno organizzate con mesi di anticipo e se le cose dovessero migliorare è importante farsi trovare pronti, come sta accadendo in altre parti di Italia. Spero che, a breve, l'amministrazione fornisca le opportune indicazioni. Nel rispetto della più assoluta sicurezza di tutti, è giusto chiedersi come ripartire”, spiega Raschi.A stretto giro di posta è arrivata la replica per iscritto del sindaco di Sarzana,. Una risposta in cui la prima cittadina spiega a Raschi di condividere “esattamente le sue considerazioni e preoccupazioni”, segnalando che il decreto del presidente Conte di ieri, 10 aprile, non permette “le attività di manutenzione degli stabilimenti balneari, nonostante le sollecitazioni pervenute in tal senso al governo da parte degli enti locali e delle associazioni interessate”. La sindaca rileva che “le indicazioni e le prescrizioni da lei invocate non rientrano nelle competenze dei sindaci” e conclude: “Non le nascondo il mio stupore riguardo al fatto che abbia rivolto a me tali istanze, ma certamente intendo cogliere costruttivamente la sua interrogazione come indicativa del suo sincero interesse per questo settore importantissimo per la ripresa economica della nostra città, confidando che lei mi affianchi nelle richieste agli organi sovraordinati. Il suo sforzo potrebbe essere particolarmente efficace in quanto lei è espressione comunale di un partito che appartiene alla compagine di governo del paese, e potendo muoversi attivamente tramite i suoi interlocutori politici e governativi per il bene dei sarzanesi”.Uno scambio nel quale si è inserito il capogruppo Lega in consiglio comunale, affermando che Raschi “si preoccupa invece dell’imminente stagione balneare quando, dopo aver interrotto il lavoro a singhiozzo, non viene permesso agli imprenditori di poter svolgere la loro attività senza alcun ammortizzatore sociale idoneo. Oltretutto, come sostenuto da alcuni virologi, le spiagge quest’estate potrebbero essere soggette ad una normativa mirante ad abbassare il rischio di contagio. Pertanto la programmazione dei nostri litorali non può essere svincolato dallo scenario, ancora confuso, che riguarda le misure di prevenzione alla diffusione del covid19”.N.R.