Costa ritocca la proposta di legge: "Parco, competenze alla Provincia"

Sarzana - Val di Magra - L'estate volge al termine e la politica si appresta a tornare sui banchi di scuola. Alle porte una nuova pagina del dibattito sulle sorti del Parco di Montemarcello Magra e Vara. Ieri, alla festa di Liguria Popolare organizzata nella 'sua' Beverino, il consigliere regionale ed ex sindaco beverinese Andrea Costa ha annunciato che la prossima settimana presenterà un emendamento alla proposta di legge, da lui avanzata, finalizzata all'abolizione del Parco regionale oggi guidato da Pietro Tedeschi. La Pdl, risalente al 2017, nasce dalla convinzione costiana che il Parco abbia fallito i suoi obbiettivi di tutela. L'emendamento, ha spiegato l'esponente popolare, andrà a limare il testo originale: “L'attuale Parco resterà un'area protetta – ha detto Costa – ma elimineremo l'ente, che non ha funzionato. Le competenze andranno alla Provincia della Spezia”.



Insomma, finisce nero su bianco la più volte accennata battaglia per spostare i poteri da Via Paci a Via Veneto. Auspicio e convinzione di Costa sono che la proposta di legge possa essere discussa e approvata in consiglio regionale entro la fine del 2019. Dal palco beverinese in merito è arrivato un certo apprezzamento da parte dell'assessore ai Parchi, il leghista Stefano Mai, anch'egli persuaso che l'ente Parco non abbia funzionato a dovere (“Al suo interno di solo oltre quaranta discariche nonché frantoi di inerti mai spostati”, ha osservato). Mai ha inoltre chiuso alla possibilità di un Parco del Magra interregionale tra Liguria e Toscana, idea cara agli ambientalisti, al Movimento cinque stelle, ai progressisti.

