Sarzana - Val di Magra - Il consiglio comunale di Sarzana in programma domani, giovedì 28 novembre, sarà trasmesso per la prima volta e in via sperimentale in diretta video streaming. Il gruppo di Sarzana Popolare esprime "piena soddisfazione per questa innovazione in grado di garantire piena pubblicità, trasparenza e soprattutto la possibilità per i cittadini sarzanesi di ascoltare in diretta gli interventi dei consigliere ed in generale l'intero dibattito che si svolgerà nei prossimi consigli. Peraltro il gruppo dei Popolari ricorda che l'attivazione della diretta streaming costituisce un impegno mantenuto rispetto agli obiettivi illustrati in campagna elettorale".

Redazione

27/11/2019 11:44:54