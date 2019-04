Sarzana - Val di Magra - Monica Paganini, già dirigente Salt, è il candidato unitario del centrosinistra ad Arcola. "Grande soddisfazione dei socialisti arcolani che hanno proposto la candidatura di Monica, che è riuscita a vincere la prima battaglia: l'unità delle varie anime del centro sinistra dal Pd a Rifondazione Comunista, da Art. 1 al Psi a Italia in Comune", ha dichiarato via social Giorgio Brero, del direttivo del Partito socialista spezzino. La candidata sarà presentata alla stampa martedì 16 alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente in Piazza 2 giugno. Fuori dal centrosinistra unito solo il Partito comunista, pronto a fare corsa in solitaria. Malumori non estinti al Circolo Pd del Ponte di Arcola, che, pur non esprimendo riserve sulla figura della Paganini, avrebbe voluto le primarie: un problema di metodo, quindi, fonte di diffusi malumori nel popoloso circolo guidato da Giuseppe Bongiovanni. Almeno metà degli iscritti - una settantina complessivamente - sarebbe pronta a mollare la tessera in polemica con l'azione 'a maggioranza' dell'Unione comunale, retta dal segretario Carlo Canese. La rottura del Ponte è dimostrata anche dal fatto che nessun delegato del circolo ha preso parte agli ultimi tre incontri convocati per discutere della candidatura.



N. RE

13/04/2019 20:28:53