Sarzana - Val di Magra - E' stata presentata ieri a Brescia l'edizione 2019 della Mille Miglia che il prossimo anno non toccherà la Liguria. Dopo la splendida giornata del maggio scorso che aveva visto sfrecciare nel centro di Sarzana le auto della “Freccia Rossa”, nella prossima primavera seguiranno un altro tracciato.

“Grazie all’amministrazione del cambiamento la “1000 miglia” nel 2019 non passerà dalla nostra città – ha sottolineato ieri il consigliere comunale ed ex sindaco Cavarra - dopo anni di lavoro per poter fare parte di questa storica manifestazione, che ha portato nel maggio scorso nella nostra città oltre 10mila persone, la nuova giunta si è lasciata scappare questa importante opportunità. Sarzana – ha concluso - perde un grande evento per mancanza di programmazione e perde un’occasione di promozione turistica a livello mondiale”.



REDAZIONE

10/10/2018 21:00:43