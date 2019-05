Castelnuovo resiste, Montebello si conferma sindaco

Sarzana - Val di Magra - Il centrodestra non passa, a Castelnuovo Magra Daniele Montebello si conferma sindaco con il sostegno della coalizione di centrosinistra. Con lo scrutinio che sta volgendo al termine il sindaco uscente sta ormai prendendo il largo sui tre avversari Ridolfi, Isoppo e Nioi veleggiando oltre il 50% dei voti. Un risultato che dunque ribalta quello delle europee che al termine dello spoglio di questa avevano visto trionfare la Lega. Quella delle amministrative è invece una vittoria nettissima per il Pd e per Daniele Montebello che al termine della lettura dei risultati provenienti dai seggi ha festeggiato con candidati e sostenitori, ma sopratutto con la moglie Natalja che nei prossimi giorni lo renderà padre.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK