- Dunque. Quattro esponenti di forze progressiste diverse hanno congiuntamente condannato la perlustrazione (ronda) messa in scena da una trentina di esponenti di Casa Pound l'altra sera nei dintorni della stazione di Sarzana, esponendo puntualmente le conclamate ragioni (giuridiche e non politiche) per cui quell'iniziativa doveva e deve essere considerata illegale.Indovinate un po' chi è intervenuto a difendere a spada tratta i trenta mansueti autori di quella filantropica operazione?Non qualche gerarca sovraordinato di Casa Pound ma nientemeno che la senatrice leghista Pucciarelli, sempre più contigua alla destra extraparlamentare e sempre più a suo agio fra le tartarughe nere piu' che sotto la lancia di Alberto da Giussano o genuflessa davanti all'ampolla del dio Po.La quale Pucciarelli - naturalmente - non spende una sola parola per confutare la (incontestabile) illegittimità dell'operazione, ma preferisce buttarla in caciara: gli "ipocriti antifascisti di Sarzana", corresponsabili dell'invasione dei Bingo Bongo, non si azzardino ad ostacolare la gioventù patriottica che cerca di rimediare (supplendo - come scrivono i suoi nuovi amici - alle manchevolezze delle Forze dell'Ordine, oggi peraltro a guida salviniana...).No comment.Però una domanda sorge spontanea: cosa ne pensano i Costa Boys e i Berlusconiani sarzanesi - inclusa la sindaca - che dicono di richiamarsi al Popolarismo Europeo (inequivocabilmente antifascista e moderato) di questa luna di miele con la destra estrema dei loro alleati leghisti nel governo di Sarzana?Paolo Bufano, esponente Pd Sarzana