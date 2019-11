“Variante Aurelia di Arcola opportunità per tutta la provincia”

Sarzana - Val di Magra - L’amministrazione Comunale di Arcola si è inserita tempestivamente e positivamente nel contesto della prossima riapertura del bando di gara per la concessione dell'autostrada Al2 Sestri Levante — Livorno.

Ha infatti deliberato di richiedere al Ministero di inserire nel bando, la realizzazione di una viabilità di adduzione, alternativa alla statale Aurelia nel tratto arcolano ricompreso tra Fornola ed il ponte sul Magra.

Un tracciato già inserito negli elaborati del PUC di prossima adozione nel Consiglio Comunale, che minimizza il consumo di territorio utilizzando gran parte della viabilità esistente nella piana industriale, e, soprattutto, in grado di eliminare il transito veicolare nel centri abitati di Arcola e Ressora interessati da flussi di traffico pesante massimamente incompatibili con la sicurezza del transito e della popolazione.

L’intervento è stato altresì inserito tra quelli proposti dalla Regione per il miglioramento dell’intera viabilità maggiore in Val di Magra e Val di Vara, per un impegno di circa 25 milioni sui 138 complessivi previsti.

La variante costituisce uno snodo strategico e di riequilibrio nei collegamenti tra Capoluogo e Val di Magra, per cui si auspica che il Ministero competente assuma le conseguenti determinazioni al riguardo.

In questo contesto si colloca peraltro la contestuale richiesta formulata dal Comune di Arcola per una riformulazione del carico dei pedaggi tra i due caselli di Sarzana e S.Stefano di Magra che ad oggi influiscono pesantemente sulla scelta del tracciato urbano di Arcola a sfavore di quello autostradale, fisiologico per il raggiungimento delle destinazioni commerciali e produttive nei territori di La Spezia, Vezzano, Santo Stefano, Arcola e Sarzana.

In buona sostanza con queste mosse, senza escludere provvedimenti amministrativi puntuali, è iniziato il conto alla rovescia per la messa in sicurezza dal traffico pesante dell’abitato di Arcola .

Si tratta di azioni politiche che condividiamo e sulle quali proponiamo un impegno di conforto e sostegno dall’intero Consiglio Comunale di Arcola.



Unione Comunale Pd di Arcola







Redazione

23/11/2019 15:36:00