Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dal Circolo Pertini di Sarzana



Il Circolo Cultura Sandro Pertini di Sarzana esprime lo sdegno dei suoi aderenti e dei cittadini democratici di Sarzana per l’intervento pubblico del Sig. Emilio Iacopi, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Sarzana, parte fondamentale della maggioranza che, al momento, regge le sorti della locale amministrazione.

Emilio Iacopi è un carabiniere in servizio effettivo alle dipendenze della compagnia di Sarzana e, già in questo elemento c’è una forzatura di quanto previsto dalla legge, perchè Iacopi svolge il suo campito nel comune di Bolano, che comunque dipende dalla compagnia di Sarzana, mentre la legge prevede che un carabiniere non possa esercitare le sue funzioni nel territorio del comune dove è stato eletto.

Iacopi ci ha abituato alle sue violente esternazioni, agli insulti agli avversari, ad atteggiamenti maleducati e razzisti, ma sinora non si era mai spinto a eccessi così estremi.

In un suo post, che, probabilmente su “consiglio” di qualcuno ha poi ritirato, pubblica la foto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con sovrapposta la scritta infamante “traditore della patria”. Quale patria? Quella di Salvini e Iacopi? O quella di tutti noi cittadini italiani?

Il Circolo Pertini fa appello a tutti i cittadini di sinceri sentimenti democratici, indipendentemente dalle loro scelte politiche, perché esprimano pubblica condanna del gesto di Iacopi, che probabilmente configura anche diversi reati, sui quali dovranno pronunciarsi la procura della Repubblica, la giustizia militare e i comandi dell’Arma dei Carabinieri.

Iacopi come Carabiniere ha l’obbligo di fedeltà alle istituzioni repubblicane. E’ membro delle forze armate delle quali è comandante supremo il Capo dello Stato. Col suo atteggiamento Iacopi si pone su un piano non solo di offesa al capo dello Stato e alle istituzioni democratiche, ma viola il suo giuramento, compie un vero e proprio atto d’insubordinazione e d’incitamento alla sedizione.

Possiamo anche avere opinioni diverse, litigare su tutto, discutere animatamente, ma nessuno può consentire che si rechi contemporaneamente offesa al capo dello Stato, ai cittadini italiani, alla dignità del Consiglio Comunale e dell’amministrazione di Sarzana e neppure che s’infanghi l’onore dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze Armate italiane. NO Sig. Iacopi, questo non le è consentito.



Circolo Pertini Sarzana

Redazione

31/08/2019 10:14:35