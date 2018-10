Sarzana - Val di Magra - “Al di là di come la si pensi su determinati argomenti, ritengo che il confronto — e non lo scontro — sia l’essenza della politica. Nulla di personale contro il presidente Tedeschi, ma resto dell’opinione che non è sufficiente istituire un parco per tutelare l'ambiente. Il territorio si salvaguarda con il presidio e con la presenza dell’uomo, per non lasciare abbandonate intere aree”. Così il consigliere regionale Andrea Costa, promotore della proposta di abolizione del Parco di Montemarcello Magra Vara il quale al termine della seduta odierna dell'audizione in commissione ambiente e territorio, ha pubblicato su Facebook la foto con lo stesso Tedeschi e Riccardo Barotti, sindaco di Rocchetta e presidente della Comunità del Parco. “Il rispetto delle posizioni altrui – ha aggiunto Costa - deve essere alla base di ogni discussione civile e questa mattina ho vissuto un bel momento di ascolto e di confronto, per amore della Liguria”.

Confronto che effettivamente non è mancato, con il presidente dell'ente il quale ha ribadito la necessità di “Riformare ma non abolire” il Parco e bollato come un “fake” la proposta di Costa “basata su preconcetti e luoghi comuni che non trovano riscontro nella realtà dei fatti e degli atti”. “La richiesta di abolizione – ha detto Tedeschi – suona male, rimanda a tempi e responsabilità, o meglio irresponsabilità, che vorremmo non ricordare”.



La seduta ha visto anche la partecipazione del Comune di Castelnuovo che insieme a Luni (oggi assente) aveva avanzato la proposta di entrare all'interno dell'area protetta. Il sindaco Montebello ha sottolineato come la delibera fosse stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale che aveva così espresso la ferma volontà di aderire, intendendo l'eventuale ingresso nel Parco come un'opportunità di valorizzazione del territorio e della Val di Magra.



Il Pd, rappresentato in audizione dai consiglieri Michelucci e Lunardon, ha infine ribadito la propria contrarietà alla proposta di Costa. “Questa volta – hanno dichiarato – la novità è che è che gli stessi uffici regionali hanno espresso dubbi sulla legittimità della norma proposta. Una norma che non sta in piedi nemmeno quando, all’articolo 4, prevede il passaggio del personale del Parco alla Provincia, visto che quest’Ente, al momento, per legge, non può assumere nuovo personale. Insomma – hanno puntualizzato - invece di portare avanti una proposta di legge completamente campata per aria la maggioranza e il consigliere Costa pensino a rifinanziare il fondo di rotazione per i progetti che hanno tagliato - visto che è proprio questo che impedisce ai parchi di lavorare – e sblocchino il Psr, altrimenti la Liguria, che è all’ultimo posti in Italia, rischia di dover restituire all’Europa 20 milioni di euro di fondi comunitari”.

08/10/2018 19:02:37