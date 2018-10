Sarzana - Val di Magra - Un'interrogazione del capogruppo del Movimento cinque stelle Federica Giorgi ha portato nel consiglio comunale di Sarzana il tema delle condizioni delle strade comunali e della sofferente rotonda sulla Variante Cisa, tra Euronics e Ipercoop. “Siamo concordi: gli interventi sugli asfalti come sul pietrisco del centro storico sono necessari e ineludibili – ha risposto l'assessore ai Lavori pubblici Barbara Campi -. In questi primi mesi, con il personale comunale, abbiamo fatto un po' di tamponamento e certo non cantiamo vittoria. Quel che serve è programmazione. Sarebbe disonesto promettere ad esempio un'immediata sistemazione della rotonda sulla Variante”.



Per quanto riguarda le vie del centro storico, Campi ha spiegato che “gli uffici hanno già agli atti il capitolato d'appalto per provvedere alla ristrutturazione delle strade del centro storico. Circa 40mila euro, solo per interventi puntuali, il che dà l'idea di che costi parliamo. Certo, intervenire sulle strade del centro storico implica anche un ripensamento della viabilità, perché non possiamo pensare a un programma di riqualificazione duratura se mezzi pesanti continuano a passare su una pavimentazione del '400”.



Infine l'assessore ha escluso un intervento immediato sulla rotonda della Variante “perché un'operazione risolutiva avrebbe costi ora insostenibili. L'intervento lo fermo rientrare in un serio e attendibile programma triennale di manutenzione”.

REDAZIONE

09/10/2018 20:16:51